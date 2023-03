Migranti, Meloni alla Camera: “Non lasciamo morire i bambini”. Approvata risoluzione di maggioranza (Di mercoledì 22 marzo 2023) In vista del Consiglio europeo di venerdì 23 e sabato 25 marzo 2023, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza relativa alle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo. Approvata anche una parte della risoluzione del Terzo Polo, su cui sono arrivati anche i voti della maggioranza considerato il parere favorevole del governo Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 marzo 2023) In vista del Consiglio europeo di venerdì 23 e sabato 25 marzo 2023, laha approvato ladirelativa alle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgiasul prossimo Consiglio europeo.anche una parte delladel Terzo Polo, su cui sono arrivati anche i voti dellaconsiderato il parere favorevole del governo

