**Migranti: Fedez, 'voglio una nave per provare a salvarli', e il web si scatena** (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Te lo avevo già detto lo scorso anno, poi mi sono ammalato. Ma verrò. Anzi, adesso voglio vedere quanto costa una nave, ne voglio una per metterci la mia faccia, mostrarla alla gente e farla spaventare. Scherzi a parte, dev'essere un'esperienza tosta". A dirlo è Fedez che, parlando con Cecilia Strada durante una puntata del suo 'Muschio Selvaggio' lancia una sorta di 'provocazione' sul tema dei migranti. L'annuncio del rapper di stare valutando l'acquisto di una nave, fatto durante l'intervista a Cecilia Strada - che oggi lavora per la Onlus ResQ - People Saving People- non ha lasciato indifferente il web, ed ha scatenato reazioni di segno differente. "Fedez ha fiutato il business e vorrebbe farsi una barca, anzi una Ong", scrive caustico un utente.

