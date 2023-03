Migrante morto in ospedale, accuse di omicidio colposo. Cucchi (Avs): 'Violenza e omertà' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Due medici e due infermieri sono indagati a Roma in relazione alla morte del Migrante Wissem Abdel Latif, deceduto il 28 novembre del 2021, mentre era ricoverato in ospedale. Nei loro confronti, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 marzo 2023) Due medici e due infermieri sono indagati a Roma in relazione alla morte delWissem Abdel Latif, deceduto il 28 novembre del 2021, mentre era ricoverato in. Nei loro confronti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Roma, migrante morto in ospedale: indagati due infermieri e due medici. “Iniettato farmaco non annotato in cartella” - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Migrante morto in ospedale a Roma, quattro indagati. Medici e infermieri accusati di omicidio colposo e falso #ANSA http… - rep_roma : Migrante morto al San Camillo, Cucchi e Capriccioli: 'Accertare la verità al più presto' [aggiornamento delle 12:15] - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Roma, migrante morto in ospedale: indagati due infermieri e due medici. “Iniettato farmaco non annotato in cartella” h… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Migrante morto in ospedale a Roma, quattro indagati. Medici e infermieri accusati di omicidio colposo e falso #ANSA http… -