Micol Incorvaia e Tavassi dimenticano di lavare i piatti: lui getta via il foglio dei turni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi dimenticano di lavare i piatti: lui fa sparire le prove e getta via il foglio dei turni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 marzo 2023)ed Edoardodi: lui fa sparire le prove evia ildeiL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... incorvassi28291 : RT @O_GFVIP: *Tavassi e Oriana in confessionale* Oriana: perchè ci chiamano? Tavassi: io ho la coscienza apposto Oriana e Tavassi: ciao… - daymelloreal7 : RT @wawalovestrash: 'SE TROVO SGRADEVOLE UNA PERSONA CHE È GIÀ CAMBIATA PENSA COME STAVA PRIMA' Micol Incorvaia, 22 marzo 2023 #incorvass… - BinatoFrancesca : RT @O_GFVIP: *Tavassi e Oriana in confessionale* Oriana: perchè ci chiamano? Tavassi: io ho la coscienza apposto Oriana e Tavassi: ciao… - BiasiErika : RT @wawalovestrash: 'SE TROVO SGRADEVOLE UNA PERSONA CHE È GIÀ CAMBIATA PENSA COME STAVA PRIMA' Micol Incorvaia, 22 marzo 2023 #incorvass… - MiriamFlaca70 : RT @O_GFVIP: *Tavassi e Oriana in confessionale* Oriana: perchè ci chiamano? Tavassi: io ho la coscienza apposto Oriana e Tavassi: ciao… -