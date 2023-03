Micol Incorvaia e Nikita Pelizon | scontro sulla bellezza al GfVip E spunta Antonella Fiordelisi

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Al Grande Fratello Vip ,hanno avuto unoverbale riguardo alla, in un dialogo che non sembra essere finito benissimo. In particolare, laha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Hyggelig__ : RT @Whereverigo2202: SIGNORI E SIGNORE, MICOL INCORVAIA #incorvassi - Framatte3 : RT @Whereverigo2202: SIGNORI E SIGNORE, MICOL INCORVAIA #incorvassi - ElenaProvenzan3 : Il pensiero di Micol Incorvaia su Antonella Fiordelisi: - Whereverigo2202 : SIGNORI E SIGNORE, MICOL INCORVAIA #incorvassi - alessita_1994 : Saranno contenti ora i fans di Antonella Fiordelisi che han votato Milena Miconi nel vedere Tavassi,Oriana e Micol… -

Al Grande Fratello Vip , Nikita Pelizon ehanno avuto uno scontro verbale riguardo alla bellezza , in un dialogo che non sembra essere finito benissimo. In particolare, la Pelizon ha fatto un commento su Antonella Fiordelisi , ...Sicuramente la rivalità più accesa nell'ultimo periodo è quello tra Antonella e. Proprio nel corso della puntata l'ex concorrente ha affermato come sia assurdo che la...Ad un passo dalla finale del GF Vip Cliziaè intervenuta a Casa Chi ed ha parlato del reality. L'ex gieffina si è detta fiera di sua sorellaed ha approvato la storia con Edoardo Tavassi , mentre ha bocciato Antonella ...

Oggi a schierarsi contro di loro ci ha pensato Clizia Incorvaia che, in un’intervista a Casa Chi ... Il pubblico vuole gente colta, eleganti come animo e Micol è la risposta diametralmente opposta a ...Botta e risposta al GF Vip tra Micol Incorvaia e Nikita Pelizon su un discorso sulla bellezza che finisce per dividere anche i telespettatori. Al GF Vip è andato in scena un dialogo tra Nikita Pelizon ...