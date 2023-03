Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme prima del parto | pranzo in compagnia e coccole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, #AuroraRamazzotti, per la prima volta ha mostrato, bene, l'anello… - infoitcultura : Michelle Hunziker esulta: «È nato un amore». C'entra Aurora? Cos'ha svelato - infoitcultura : Michelle Hunziker svela il suo segreto: fisico perfetto a 46 anni con questa disciplina che allena corpo e mente. R… - ProiezioniDB : Michelle Hunziker svela il suo segreto: fisico perfetto a 46 anni con questa disciplina che allena corpo e mente. R… - levinonlivai : RT @Cinguetterai: Francesca chiedi a Claudia Pandolfi un commento tecnico sulla conduzione di Michelle Hunziker. Non ci deluderà. #Belve -

Trascorrono il pomeriggio a caccia di acquisti, poi cenano in un ristorante esclusivo insieme aTra Ilary Blasi e Bastian Muller l'amore non conosce confini. Lui vive a Francoforte e lei a Roma, ma trovano sempre il modo per incontrarsi. L'ultimo weekend insieme l'hanno ...Dopo la partecipazione di Paolo Bonolis e, questa settimana i 100 bambini metteranno alla prova altri personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo che dovranno ...La figlia die Eros Ramazzotti per la prima volta ha mostrato, bene, l'anello che porta all'anulare sinistro. Che lei e il compagno stiano pensando di sposarsi dopo la nascita del loro ...

Ilary sempre più sexy con il suo Bastian, weekend romantico (tra cene e shopping) a Milano: con loro c'è anche ilmessaggero.it

Michelle Hunziker, nel frattempo, resta incantata davanti al pancione della figlia Aurora. Maxi, large e big. Anche se la gravidanza dell'influencer è ormai giunta agli sgoccioli, la showgirl svizzera ...Michelle Hunziker è incantata dal pancione di Aurora Ramazzotti: la 26enne è entrata nel nono mese, manca pochissimo al parto ...