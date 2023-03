Michele Misseri, sconto di pena di 41 giorni per l'omicidio di Sarah Scazzi (Di mercoledì 22 marzo 2023) ... ma Sabrina e Cosima non rispondono alle mie lettere' Le motivazioni dello sconto - Due le motivazioni alla base del provvedimento: Michele Misseri, spiega la Gazzetta, vive in una cella in cui a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 marzo 2023) ... ma Sabrina e Cosima non rispondono alle mie lettere' Le motivazioni dello- Due le motivazioni alla base del provvedimento:, spiega la Gazzetta, vive in una cella in cui a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Omicidio Scazzi, sconto di pena di 41 giorni per Michele Misseri - Telebari : Omicidio Sarah Scazzi, sconto di pena per Michele Misseri: uscirà dal carcere 41 giorni prima - #Bari #Notizie… - AnsaPuglia : Omicidio Scazzi, sconto di pena di 41 giorni per Michele Misseri. L'uomo è detenuto nel carcere di Lecce #ANSA - QuintoPotereV : ?? Omicidio #SarahScazzi, effetto 'svuota carceri': sconto di pena di 41 giorni per #MicheleMisseri - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: La decisione si basa sulle precarie condizioni di vivibilità nel carcere di Lecce @TgrRai -