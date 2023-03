Michele Misseri avrà uno sconto di pena e un risarcimento economico: “Cella piccola, senza doccia né acqua calda” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Uno sconto di 41 giorni di pena e un ristoro economico di 472 euro a Michele Misseri per il trattamento lesivo dei diritti umani nel carcere di Lecce. Lo ha stabilito il tribunale di Sorveglianza salentino che ha accolto il ricorso dell’avvocato Luca La Tanza abbreviando la fine della pena del contadino di Avetrana condannato definitivamente per l’occultamento del cadavere di Sarah Scazzi, la 15enne uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto 2010 per il quale sono state condannate all’ergastolo Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente figlia e moglie di Michele. Il calcolo della riduzione della pena è stato proporzionato ai 991 giorni trascorsi da “zio Michele” nel penitenziario leccese e motivato da due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Unodi 41 giorni die un ristorodi 472 euro aper il trattamento lesivo dei diritti umani nel carcere di Lecce. Lo ha stabilito il tribunale di Sorveglianza salentino che ha accolto il ricorso dell’avvocato Luca La Tanza abbreviando la fine delladel contadino di Avetrana condannato definitivamente per l’occultamento del cadavere di Sarah Scazzi, la 15enne uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto 2010 per il quale sono state condannate all’ergastolo Sabrinae Cosima Serrano, rispettivamente figlia e moglie di. Il calcolo della riduzione dellaè stato proporzionato ai 991 giorni trascorsi da “zio” nel penitenziario leccese e motivato da due ...

