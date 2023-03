Michela Andreozzi e le protagoniste raccontano il film Brave Ragazze: “L’unione, tra donne, fa la forza” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Stasera in tv Brave Ragazze, il film Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Serena Rossi, Luca Argentero, Ilenia Pastorelli “Nel film Brave Ragazze racconto la solidarietà femminile, sul set e fuori dal set. L’anima del film è questa banda di donne solidali tra loro che insieme funziona come un organismo unico. Insieme sono più forti e riescono a fare grandi cose, anche se sbagliatissime. “ Michela Andreozzi si è ispirata a fatti realmente accaduti nella Francia degli anni’80, per il film “Brave Ragazze”, con attrici amatissime e protagoniste di tanti film e fiction come Serena Rossi, Ambra ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 22 marzo 2023) Stasera in tv, ilcon Ambra Angiolini, Serena Rossi, Luca Argentero, Ilenia Pastorelli “Nelracconto la solidarietà femminile, sul set e fuori dal set. L’anima delè questa banda disolidali tra loro che insieme funziona come un organismo unico. Insieme sono più forti e riescono a fare grandi cose, anche se sbagliatissime. “si è ispirata a fatti realmente accaduti nella Francia degli anni’80, per il”, con attrici amatissime edi tantie fiction come Serena Rossi, Ambra ...

