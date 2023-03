Mic festeggia Giannini per la stella sulla Walk of Fame di Hollywood (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – “I premi alla carriera mi allungano la vita…”. Come sempre ironico e autoironico, Giancarlo Giannini accoglie con entusiasmo composto i festeggiamenti al Mic, organizzati da Vittorio Sgarbi con al fianco il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nella Sala della Crociera al Collegio Romano, per la stella con il suo nome impresso nella Walk of Fame di Hollywood. A omaggiare l’attore diversi colleghi, come Sergio Castellitto e Michele Placido e la regista Liliana Cavani. “Io un Maestro? Diciamo che ho insegnato alla Scuola Sperimentale di Cinematografia, dove dopo tanti anni mi hanno mandato via…”, ricorda Giannini. Subito interrotto da Sangiuliano che assicura: “Appena sarà il mio turno intervenire, lo rimetterò subito dentro”. Poi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – “I premi alla carriera mi allungano la vita…”. Come sempre ironico e autoironico, Giancarloaccoglie con entusiasmo composto imenti al Mic, organizzati da Vittorio Sgarbi con al fianco il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nella Sala della Crociera al Collegio Romano, per lacon il suo nome impresso nellaofdi. A omaggiare l’attore diversi colleghi, come Sergio Castellitto e Michele Placido e la regista Liliana Cavani. “Io un Maestro? Diciamo che ho insegnato alla Scuola Sperimentale di Cinematografia, dove dopo tanti anni mi hanno mandato via…”, ricorda. Subito interrotto da Sangiuliano che assicura: “Appena sarà il mio turno intervenire, lo rimetterò subito dentro”. Poi ...

