It was a very difficult decision to make but I have no doubts that health is the most important.

La numero uno del mondo non difenderà il titolo in Florida e salterà anche il turno della Billie Jean King Cup. Iga Swiatek ha annunciato il forfait dal WTA 1000 di Miami. La numero uno del mondo ha annunciato che non difenderà il titolo vinto nel 2022 in Florida per un infortunio alle costole.

Miami: Swiatek costretta al forfait SuperTennis

Con queste parole Iga Swiatek ha aperto l'annuncio del suo ritiro dal "Miami Open presented by Itaù", WTA 1000 di cui è la campionessa in carica, per un infortunio alle costole. Attraverso un post sui ...La notizia è data dalla diretta interessata: Iga Swiatek non disputerà il WTA 1000 di Miami, terzo torneo di questa categoria per quel che concerne la stagione femminile. La polacca deve arrendersi a ...