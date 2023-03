“Mi sono rotto i c…”. E Cruciani sbotta sulle ladre rom (Di mercoledì 22 marzo 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/Cruciani video-rom.mp4 Allora, caro David Parenzo. In questi giorni sento molti commenti soprattutto da sinistra contro le persone che filmano i ladri. Perché di questo si tratta: di ladri. Non sarà il problema del secolo, quello principale dell’Italia. Ma posso dire che mi sta sui coglioni questo inutile garantismo? Lo sento da autorevoli commentatori, ovviamente sempre nell’ambito della sinistra. Adesso sarebbe un problema per la privacy inquadrare con i cellulare dei veri e propri ladri. E allora ti dico anche sulla scorta di quello che afferma Mario Giordano in queste ore, che mostrare in faccia i ladri è un’opera meritoria. E bisognerebbe premiare queste persone. Invece vengono vituperare, attaccate, considerate delle merde e dei parassiti. Io vi dico: armatevi di cellulare. E se vedete qualche ladro ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 marzo 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/video-rom.mp4 Allora, caro David Parenzo. In questi giorni sento molti commenti soprattutto da sinistra contro le persone che filmano i ladri. Perché di questo si tratta: di ladri. Non sarà il problema del secolo, quello principale dell’Italia. Ma posso dire che mi sta sui coglioni questo inutile garantismo? Lo sento da autorevoli commentatori, ovviamente sempre nell’ambito della sinistra. Adesso sarebbe un problema per la privacy inquadrare con i cellulare dei veri e propri ladri. E allora ti dico anche sulla scorta di quello che afferma Mario Giordano in queste ore, che mostrare in faccia i ladri è un’opera meritoria. E bisognerebbe premiare queste persone. Invece vengono vituperare, attaccate, considerate delle merde e dei parassiti. Io vi dico: armatevi di cellulare. E se vedete qualche ladro ...

