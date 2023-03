“Mi ritiro immediatamente” | l’annuncio dell’ex Real sorprende tutti!

(Di mercoledì 22 marzo 2023) In questi minuti, l’ex trequartista delMadrid e della Nazionale tedesca Mesut Ozil ha annunciato il suo addio al calcio. Lo ha fatto attraverso un post apparso sul suo profilo Instagram, che ha sorpreso i tifosi di tutto il mondo. “Viaggio emozionante”: la lettera di Ozil Di seguito, la lettera pubblicata dall’ormai ex calciatore: Ciao a tutti, Dopo considerazioni e riflessioni annuncio il mioimmediato dal calcio professionistico. Ho avuto il privilegio di essere un calciatore per 17 anni, mi sento estremamente grato di questa opportunità. Ma nei tempi recenti ho sofferto infortuni che mi hanno reso chiaro come fosse arrivato il tempo dell’addio. Il viaggio è stato emozionante, condito da momenti ed emozioni indimenticabili. Voglio ringraziare i miei club – Schalke, Werder,Madrid, Arsenal, Fenerbahce e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TonyTheMajor : RT @onestocalcio: Riscattare immediatamente. Sotto la cura spallettiana e con un ritiro completo diventerà ancora più devastante tra i 12-… - filippoioi : RT @onestocalcio: Riscattare immediatamente. Sotto la cura spallettiana e con un ritiro completo diventerà ancora più devastante tra i 12-… - sandro5819 : RT @onestocalcio: Riscattare immediatamente. Sotto la cura spallettiana e con un ritiro completo diventerà ancora più devastante tra i 12-… - sierolone : RT @onestocalcio: Riscattare immediatamente. Sotto la cura spallettiana e con un ritiro completo diventerà ancora più devastante tra i 12-… - onestocalcio : Riscattare immediatamente. Sotto la cura spallettiana e con un ritiro completo diventerà ancora più devastante tra… -

...Il centrocampista di origini venete è chiamato a dare il suo contributo per ottenere...Verona a volere Nicola Corrent ma il 10 dicembre dopo soli quattro mesi annuncia il suodal ...Gli agenti della Squadra Volante sono intervenutie hanno avvicinato l'uomo, che non ... Gli agenti hanno quindi provveduto all'immediatocautelare delle armi e della licenza. L'...Gli agenti della Squadra Volante sono intervenutie hanno avvicinato l'uomo, un ... S., all'immediatocautelare delle armi in suo possesso e della licenza. L'uomo è stato ...

MILANO-SANREMO 2023 / Sagan: «Se vinco, mi ritiro ... Bicisport

A 34 anni Mesut Ozil ha annunciato il ritiro immediato dal calcio giocato. Il tedesco, nelle ultime stagioni in Turchia, ha comunicato ufficialmente via social, su Twitter e su Instagram, la decisione ...Mesut Ozil annuncia il ritiro dal calcio giocato. Lo ha comunicato lo stesso trequartista tedesco in una lettera social: "Ciao a tutti, ...