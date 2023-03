“Mi hanno chiamato per entrare come concorrente”: ex Vippone svela un retroscena sul GF Vip 7 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quest’anno sono stati numerosi i concorrenti del GF Vip 7 che sono stati accolti nella spiatissima Casa di Cinecittà, alcuni dei quali entrati in corsa. C’è però anche chi sarebbe stato chiamato con una certa insistenza a prendere parte al reality, ma a quanto pare avrebbe rifiutato. Ivan Gonzalez svela un retroscena sul GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quest’anno sono stati numerosi i concorrenti del GF Vip 7 che sono stati accolti nella spiatissima Casa di Cinecittà, alcuni dei quali entrati in corsa. C’è però anche chi sarebbe statocon una certa insistenza a prendere parte al reality, ma a quanto pare avrebbe rifiutato. Ivan Gonzalezunsul GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... makkox : @ilriformista @PieroSansonetti esiste davvero qualcosa che hanno chiamato 'spazzanaufraghi'? io non gli sto più di… - RenzoCianchetti : RT @Bluefidel47: Telese 'Mandare i carabinieri a casa dei Novax , bisogna proteggere i fragili' Non solo ha dichiarato ciò,a ha chiamato… - Cristin24434047 : RT @Bluefidel47: Telese 'Mandare i carabinieri a casa dei Novax , bisogna proteggere i fragili' Non solo ha dichiarato ciò,a ha chiamato… - PastoreFrance : RT @Bluefidel47: Telese 'Mandare i carabinieri a casa dei Novax , bisogna proteggere i fragili' Non solo ha dichiarato ciò,a ha chiamato… - Nicola23453287 : RT @Bluefidel47: Telese 'Mandare i carabinieri a casa dei Novax , bisogna proteggere i fragili' Non solo ha dichiarato ciò,a ha chiamato… -