"Mi è successo dopo Lulù Selassié". Il triste annuncio di Manuel Bortuzzo: "Va bene così" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Manuel Bortuzzo fidanzato? A distanza di un anno dall'esperienza vissuta dentro la casa del GF Vip, l'ex gieffino torna a raccontarsi, aggiornando i fan anche sulla sua attuale situazione sentimentale. Il pubblico italiano non ha più ricevuto molti agiornamenti a riguardo, dopo i diversi tira e molla con Lulù Selassiè e la breve ma chiacchieratissima storia con la tiktoker Angelica benevieri. Manuel Bortuzzo single. Ebbene si, forse qualche fan potrà gioire alla notizia che riguarda la vita sentimentale dell'ex gieffino, che sembra aver deciso di mettere in pausa le questioni di cuore per dedicarsi a tutto tondo alle amicizie e alla propria carriera sportiva. Lulù Selassié lontana dagli occhi e anche dal cuore?

