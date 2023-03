Metro A, ok alla proroga dei fondi per il prolungamento Battistini-Monte Mario (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma – “Roma Capitale ha ottenuto la proroga per utilizzare il finanziamento, pari a 5,6 milioni di euro, per la realizzazione del prolungamento della Metro A da Battistini a Monte Mario” lo annuncia l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. “Si tratta di una ottima notizia per la città – aggiunge Patanè – per cui ringrazio il Ministero, che ci consentirà di affidare la progettazione esecutiva del prolungamento della Metro A a Roma Servizi per la Mobilità, dopo la modifica dello statuto della società, già approvata dalla Giunta e dell’Assemblea Capitolina, che ora dovrà essere ratificato dall’Assemblea dei Soci”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma – “Roma Capitale ha ottenuto laper utilizzare il finanziamento, pari a 5,6 milioni di euro, per la realizzazione deldellaA da” lo annuncia l’assessoreMobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. “Si tratta di una ottima notizia per la città – aggiunge Patanè – per cui ringrazio il Ministero, che ci consentirà di affidare la progettazione esecutiva deldellaA a Roma Servizi per la Mobilità, dopo la modifica dello statuto della società, già approvata dGiunta e dell’Assemblea Capitolina, che ora dovrà essere ratificato dall’Assemblea dei Soci”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie ...

