Meteo Roma del 22-03-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 marzo 2023)nord al mattino nuvolosità alternate a schiarite nebbia nubi basse lungo la Pianura Padana il pomeriggio attesi maggiori addensamenti a nord-ovest sereno o poco nuvoloso altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito al centro al mattino isolati piovaschi in Abruzzo sereno nuvolosi sui restanti settori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata tempo asciutto su tutti i settori con velature in transito al sud maltempo diffuso Nel corso delle ore diurne sulle regioni peninsulari con azioni specie sulla Puglia asciutto sulle Isole maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore di urne avremo tempo del tutto asciutto con nuvolosità alternate a schiarite temperature minime dimensioni massime rialzo al centro-nord stazionaria in calo al sud previsioni del tempo a cura del centro ...