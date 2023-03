Meteo: in Lombardia instabilità in arrivo, da venerdì pomeriggio possibili precipitazioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Sulla Lombardia è attesa per domani un'estesa saccatura Atlantica che interesserà progressivamente l'Europa Meridionale, determinando un'intensificazione del flusso umido da sudovest. Domani la nuvolosità sarà in aumento fino a venerdì pomeriggio, quando arriverà la fase più instabile, con precipitazioni possibili anche sulla pianura. Weekend in peggioramento: per sabato pomeriggio prevista ventilazione diffusamente forte; domenica nuova fase perturbata con precipitazioni diffuse. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Sullaè attesa per domani un'estesa saccatura Atlantica che interesserà progressivamente l'Europa Meridionale, determinando un'intensificazione del flusso umido da sudovest. Domani la nuvolosità sarà in aumento fino a, quando arriverà la fase più instabile, conanche sulla pianura. Weekend in peggioramento: per sabatoprevista ventilazione diffusamente forte; domenica nuova fase perturbata condiffuse.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Meteo: in Lombardia instabilità in arrivo, da venerdì pomeriggio possibili precipitazioni - - ADM_assdemxmi : RT @Milanodascoprir: Previsioni Meteo Lombardia Mercoledi 22 marzo 2023: sole prevalente, punte di oltre 18-20°C - Milanodascoprir : Previsioni Meteo Lombardia Mercoledi 22 marzo 2023: sole prevalente, punte di oltre 18-20°C - meteolombardia_ : Meteo Lombardia 15 giorni: diverse novità in arrivo, ecco quali - meteolombardia_ : Meteo Lombardia: siccità grave, situazione che peggiora! Ecco quando finirà -