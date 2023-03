Metacade guida il rally del mercato delle criptovalute con un presale di successo

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Un nuovo progetto di GameFi,(MCADE), è stato protagonista della recente ripresa dall’invernodel 2022. Alcuni movimenti di prezzo al rialzo hanno portato molti nel settore a guardare al prossimorialzista e ildidiha lasciato il progetto ben posizionato per questo momento. Con il peggiore invernoormai alle spalle,potrebbe essere la prossima grande novità del GameFi? L’invernoè davvero finito? L’invernodel 2022 ha visto molte altcoin crollare di oltre il 90% in un anno pessimo per i mercati...