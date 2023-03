Mesut Ozil età, vita privata e trofei vinti dal giocatore tedesco (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mesut Ozil, centrocampista tedesco che ha vestito le maglie di Real Madrid e Arsenal tra le altre, ha detto addio al calcio giocato. Dopo diciassette anni di carriera, passata tra Germania, Spagna, Inghilterra e Turchia, il fantasista della Germania ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a causa degli infortuni che, soprattutto nell’ultima parte ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023), centrocampistache ha vestito le maglie di Real Madrid e Arsenal tra le altre, ha detto addio al calcio giocato. Dopo diciassette anni di carriera, passata tra Germania, Spagna, Inghilterra e Turchia, il fantasista della Germania ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a causa degli infortuni che, soprattutto nell’ultima parte ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : L’assist è il gol dei generosi. Si ritira Mesut #Ozil, 222 assist in carriera. - GoalItalia : 'Annuncio il mio ritiro immediato' ? La decisione a sorpresa di #Ozil ? - ferrantelli94 : RT @FBiasin: L’assist è il gol dei generosi. Si ritira Mesut #Ozil, 222 assist in carriera. - paolone198423 : RT @FBiasin: L’assist è il gol dei generosi. Si ritira Mesut #Ozil, 222 assist in carriera. - pystolerovic : Sabato sera, tv in salotto, Sky, fox sport, la liga bbva, mesut ozil. Avevo il terrore di questo qui -