Messina Denaro primo boss a riconoscere di fare parte di Cosa Nostra

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Totò Riina, davanti ai magistrati e soprattutto davanti ai giudici del maxi processo, aveva sempre rinnegato di fardi. Non conosceva la mafia e ha continuato, fino alla sua morte, a sostenere di essere stato soltanto un contadino. Matteoinvece, per la prima volta, ammette candidamente di aver ordinato il rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo, ma di non averne commissionato l’omicidio. Il ragazzino, colpevole soltanto di essere il figlio del pentito Santino Di Matteo, venne strangolato e sciolto nell’acido dopo una prigionia durata tre anni. A dare l’ordine, secondo la versione di Matteo, fu Giovanni Brusca. Nessun altro. Si accusa di un reato, ma si auto scagiona da un altro. L’ex primula rossa di ...

Il caso della maestra Laura Bonafede, sospesa per dieci giorni dall'Istituto Capuana - Pardo di Castelvetrano perché sarebbe stata vicina a Matteodurante la latitanza del boss mafioso, sarà al centro di un incontro, in programma domani a Roma, tra il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e l'assessore all'...Il quadro non cambia ma, ridimensionando il suo ruolo, Matteoha cercato di mostrare il lato umano del più odioso dei crimini che gli vengono attribuiti. Se non lui allora chi ordinò ...

