Messina Denaro: "Non ordinai omicidio piccolo Giuseppe Di Matteo" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ha ammesso il sequestro ma non l'orrore di avere deciso la soppressione del piccolo Giuseppe Di Matteo , strangolato e sciolto nell’acido per vendetta nei confronti del padre collaboratore di giustizia.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ha ammesso il sequestro ma non l'orrore di avere deciso la soppressione delDi, strangolato e sciolto nell’acido per vendetta nei confronti del padre collaboratore di giustizia....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moggifake : @antisocialpati1 Allora fate parlare me alle trasmissioni sportive. Sono certo di saperne più di tutti i direttori… - Lasiciliaweb : Maestra legata a Messina Denaro, il caso sul tavolo del ministro Valditara Laura Bonafede è stata sospesa per dieci… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Finisce sul tavolo del ministro Valditara il caso della maestra Laura Bonafede, sospesa per dieci giorni dalla sua scuola… - Agenzia_Ansa : Finisce sul tavolo del ministro Valditara il caso della maestra Laura Bonafede, sospesa per dieci giorni dalla sua… - NamorIvan : @Open_gol Falcone e Borsellino mafiosi come Messina Denaro. Frodo Baggins oscuro signore esattamente come Sauron. -