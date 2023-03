(Di mercoledì 22 marzo 2023)hato di aver ucciso ildi Giuseppe Didurante l’interrogatorio davanti al gip Alfredo Montalto. Ha ammesso di aver sequestrato il ragazzino nel novembre del 1993, ma non di aver ordinato l'omicidio delGiuseppe Di, strangolato e poi sciolto nell'acido per vendetta nei confronti del padre Santino Di, collaboratore di giustizia. «L’ho rapito, malo ha ordinato Giovanni»,ha ha scaricato la colpa dell'omicidio su Giovanni, da poco liberato dopo 25 anni di carcere. IlDifu rapito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Finisce sul tavolo del ministro Valditara il caso della maestra Laura Bonafede, sospesa per diec… - blogsicilia : #notizie #sicilia La maestra vicinissima a Messina Denaro, indagini anche dal Ministero dell'Istruzine -… - glooit : Messina Denaro nega l’omicidio del piccolo Di Matteo: «Brusca ha dato ordine finale» leggi su Gloo… - SkyTG24 : Messina Denaro, caso della maestra Bonafede sul tavolo di Valditara - moggifake : @antisocialpati1 Allora fate parlare me alle trasmissioni sportive. Sono certo di saperne più di tutti i direttori… -

Niente di che: 'Sono stata sui giornali per quattro anni, si è parlato più di me che di Matteo'. Convinta lei, sbuffa un cronista dalle poltroncine dell'Aula magna del Capitini. La ...C'è un revisionismo che passa dalla vulgata che le stragi del 1992 le abbiamo volute solo i mafiosi alle cronachette sul Viagra di Matteo. C'è il rischio che, fra poco, arriveremo a ...Parla Matteo, parla davanti al Gip e lo fa per 'tirarsi fuori' dal più orrendo dei crimini di cui è accusato: l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo . Davanti al gip Alfredo ...

Il caso della maestra Laura Bonafede, sospesa per dieci giorni dall'Istituto Capuana-Pardo di Castelvetrano perché sarebbe stata vicina a Matteo Messina Denaro durante la latitanza del boss mafioso, ...(ANSA) - PALERMO, 22 MAR - Il caso della maestra Laura Bonafede, sospesa per dieci giorni dall'Istituto Capuana-Pardo di Castelvetrano perché sarebbe stata vicina a Matteo Messina Denaro durante la ...