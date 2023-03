Messina Denaro choc: rotto il silenzio sul rapimento che sconvolse l’Italia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Messina Denaro choc: ha rotto il silenzio sul rapimento che ha sconvolto l’Italia – L’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, sequestrato per oltre due anni e ucciso ad appena 14 anni sciolto nell’acido, è una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro paese. La sua unica colpa? Quella di essere il figlio di un pentito, Santino Di Matteo, che stava testimoniando contro il clan dei corleonesi. leggi anche: Piera Maggio: “Denise viva fino a prova contraria”, poi parla di Matteo Messina Denaro leggi anche: Denise Pipitone, Messina Denaro sa qualcosa? Parla l’avvocato Frazzitta Per quell’omicidio tra i boss a finire sotto accusa, oltre a Giovanni Brusca, c’era Matteo ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 marzo 2023): hailsulche ha sconvolto– L’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, sequestrato per oltre due anni e ucciso ad appena 14 anni sciolto nell’acido, è una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro paese. La sua unica colpa? Quella di essere il figlio di un pentito, Santino Di Matteo, che stava testimoniando contro il clan dei corleonesi. leggi anche: Piera Maggio: “Denise viva fino a prova contraria”, poi parla di Matteoleggi anche: Denise Pipitone,sa qualcosa? Parla l’avvocato Frazzitta Per quell’omicidio tra i boss a finire sotto accusa, oltre a Giovanni Brusca, c’era Matteo ...

