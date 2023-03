Messi e Mbappé sembravano perfetti, hanno deluso Parigi (Di mercoledì 22 marzo 2023) C’era stata l’illusione dell’intesa perfetta. Con tanto di sprazzi di finale mondiale: Messi che segna di destro, Mbappé al volo dopo un micidiale uno-due. Soltanto che stavolta si mandano in porta a vicenda, Leo e Kylian. Irresistibili per chiunque, compreso il Marsiglia secondo in Ligue 1 e demolito 0-3 a domicilio. Accadeva questo, meno di un mese fa. Oggi invece il Paris Saint-Germain è fuori dalla Champions con largo anticipo, in campionato ha perso la sua prima partita in casa dopo 35 (non succedeva dal 2021) e il Parc des Princes fischia i suoi campioni da fantascienza. Soprattutto quello col 30 sulla maglia, fresco del successo di una vita. A Doha, la partita del secolo aveva segnato una congiuntura storica: non era mai successo, nella storia dei Mondiali di calcio, che i leader tecnici delle due nazionali finaliste giocassero nella ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023) C’era stata l’illusione dell’intesa perfetta. Con tanto di sprazzi di finale mondiale:che segna di destro,al volo dopo un micidiale uno-due. Soltanto che stavolta si mandano in porta a vicenda, Leo e Kylian. Irresistibili per chiunque, compreso il Marsiglia secondo in Ligue 1 e demolito 0-3 a domicilio. Accadeva questo, meno di un mese fa. Oggi invece il Paris Saint-Germain è fuori dalla Champions con largo anticipo, in campionato ha perso la sua prima partita in casa dopo 35 (non succedeva dal 2021) e il Parc des Princes fischia i suoi campioni da fantascienza. Soprattutto quello col 30 sulla maglia, fresco del successo di una vita. A Doha, la partita del secolo aveva segnato una congiuntura storica: non era mai successo, nella storia dei Mondiali di calcio, che i leader tecnici delle due nazionali finaliste giocassero nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CFC_Janty : • Rui Costa and Materazzi • Iconic • Messi, Neymar, Mbappe, Vini, Benzema and Modric • Lionel Messi - AbeniAde_ : RT @ebryhheem2nde: Ronaldo or Messi? Modric or Iniesta? Vinicius or Mbappe? - alefe_ravel : @SofascoreBR Esse time daria uma sova de 4x0 no psg de mbappe e Messi - merenguesupport : RT @CFC_Janty: • Rui Costa and Materazzi • Iconic • Messi, Neymar, Mbappe, Vini, Benzema and Modric • Lionel Messi - _pkaushik : RT @CFC_Janty: • Rui Costa and Materazzi • Iconic • Messi, Neymar, Mbappe, Vini, Benzema and Modric • Lionel Messi -

Messi e Mbappé sembravano perfetti, hanno deluso Parigi Con tanto di sprazzi di finale mondiale: Messi che segna di destro, Mbappé al volo dopo un micidiale uno - due. Soltanto che stavolta si mandano in porta a vicenda, Leo e Kylian. Irresistibili per ... Classifica marcatori Mondiali 2022 in Qatar - Calciomagazine I giocatori che hanno realizzati più gol nel nel campionato mondiale di calcio 2022 svolto in Qatar. Nella classifica primo posto per Messi, secondo per Ronaldo QATAR - Kylian Mbappé si é aggiudicato il titolo di capocannoniere dei Mondiali del Qatar. Il francese, con otto gol all'attivo, ha battuto al fotofinish Leo Messi , andato ... Negli Usa non si fanno capaci: "a maggio Kvaratskhelia giocava nel 543esimo club in Europa" Espn ricorda che questa stagione in Europa solo quattro calciatori sono stati più produttivi di Kvara tra gol e assist: Neymar, Erling Haaland, Osimhen e Lionel Messi. Scrive Espn: È un'epoca in cui ... Con tanto di sprazzi di finale mondiale:che segna di destro,al volo dopo un micidiale uno - due. Soltanto che stavolta si mandano in porta a vicenda, Leo e Kylian. Irresistibili per ...I giocatori che hanno realizzati più gol nel nel campionato mondiale di calcio 2022 svolto in Qatar. Nella classifica primo posto per, secondo per Ronaldo QATAR - Kyliansi é aggiudicato il titolo di capocannoniere dei Mondiali del Qatar. Il francese, con otto gol all'attivo, ha battuto al fotofinish Leo, andato ...Espn ricorda che questa stagione in Europa solo quattro calciatori sono stati più produttivi di Kvara tra gol e assist: Neymar, Erling Haaland, Osimhen e Lionel. Scrive Espn: È un'epoca in cui ... L'Argentina vince i Mondiali alla fine di una partita che non doveva ... Domani