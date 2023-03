Messi è al ristorante e i tifosi assediano l’entrata del locale: il calciatore si allontana scortato dalla polizia – Video (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non c’è pace per la star del calcio Lionel Messi. Il calciatore era a cena con la famiglia in un ristorante di Buenos Aires, Parilla Don Julio, quando i tifosi, grazie al passa parola sui social, hanno assediato l’ingresso del locale. La leggenda del calcio ha dovuto lasciare il ristorante scortato dalla polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non c’è pace per la star del calcio Lionel. Ilera a cena con la famiglia in undi Buenos Aires, Parilla Don Julio, quando i, grazie al passa parola sui social, hanno assediato l’ingresso del. La leggenda del calcio ha dovuto lasciare il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Ti amo', Messi lascia il ristorante circondato da una folla di fan a Buenos Aires. Tifosi in delirio per il campio… - luigisa27514204 : C'è Messi al ristorante e sui social si sparge la voce: Buenos Aires in delirio e lui se ne va così… - RadioR101 : #R101News: in migliaia in delirio ad attendere #Messi all'esterno del ristorante, guarda il video ??? - RaiNews : Durante la cena in famiglia in un ristorante di Buenos Aires si è sparsa la voce della presenza di Messi. L'incante… - niccoloomini : L'esterno del ristorante dove Messi è andato a cena a Buenos Aires... -