Mes | Della Vedova | Meloni segue complottisti e si scontra con Ue

(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 Il presidenteoggi ha dato una notizia: non vuole ratificare il MesS, che contiene la possibilità di rafforzare gli strumenti di salvataggio delle banche, perché pensa, a differenza di tutti gli altri premier dell'area euro, che tanto poi ci pensa la Bce. E' una affermazione gravissima che risponde alla minoranza complottista ma che la metterà in scontro diretto con tutti gli altri paesi europei. Spero che ne sia consapevole. E faccio una previsione:cambierà idea anche su questo, ratificheremo il Mes tardi e male dopo aver sprecato un capitale di credibilità". Lo ha detto il deputato di +Europa, Benedetto, intervenendo in dichiarazione di voto alla Camera in vista del Consiglio europeo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev