Meloni sul Patto per la Terza Età: “Gli anziani, cuore della società, una riforma contro la loro marginalizzazione e solitudine” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Poco fa, attraverso una nota diffusa da Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha tenuto a rimarcare che “Il Patto per la Terza Età pone le basi per una riforma strutturale delle politiche in favore degli anziani e contro la loro marginalizzazione e solitudine. L’approvazione definitiva in Parlamento del disegno di legge delega è un risultato estremamente importante, ed il mio ringraziamento va a tutte le forze politiche, al Terzo Settore, ai sindacati e alle categorie professionali di riferimento che hanno dato il loro contributo durante l’esame parlamentare e hanno consentito di migliorare il testo iniziale“. anziani, Meloni: “Lavoreremo velocemente per dare concreta attuazione a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) Poco fa, attraverso una nota diffusa da Palazzo Chigi, la premier Giorgiaha tenuto a rimarcare che “Ilper laEtà pone le basi per unastrutturale delle politiche in favore deglila. L’approvazione definitiva in Parlamento del disegno di legge delega è un risultato estremamente importante, ed il mio ringraziamento va a tutte le forze politiche, al Terzo Settore, ai sindacati e alle categorie professionali di riferimento che hanno dato ilcontributo durante l’esame parlamentare e hanno consentito di migliorare il testo iniziale“.: “Lavoreremo velocemente per dare concreta attuazione a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, Conte sul no agli insulti degli esodati del superbonus contro Meloni e Governo: 'Capisco scoramento e rabbia,… - La7tv : #lariachetira @CarloCalenda: 'La cosa surreale è Meloni che dice a noi all'opposizione di usare toni contenuti. Se… - DantiNicola : Se #Meloni insiste sul sostegno all’#Ucraina, non si può dire faccia altrettanto la Lega che con il capogruppo Rome… - maya7317 : RT @puntualeh: “Presidente Meloni, cosa è successo col blocco navale? La dura realtà l’ha schiaffeggiata!! Con voi a Palazzo Chigi gli sbar… - kiara86769608 : RT @marcymarcy17: Ora sappiamo che non conosce nemmeno la Bibbia #Bonelli porta dei sassi in Aula, raccolti sul letto del fiume Adige, per… -