Meloni, stop alla retorica della madre: ora soluzioni sui migranti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cara Meloni, che sei una madre lo abbiamo capito, oltre che donna e non ricordo bene cosa altro, ma ci sei cascata ancora una volta ricordandocelo ieri in Parlamento a proposito della tua vicinanza ai famigliari delle vittime di Cutro. Segui su affaritaliani.it

