Meloni: sentite molte falsità, opposizione non ha altro da dire (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Ho sentito una grande quantità di cose false in questo dibattito, la considero una buona notizia perchè quando si ha bisogno di dire cose false evidentemente non si ha molto da dire su quello che è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Ho sentito una grande quantità di cose false in questo dibattito, la considero una buona notizia perchè quando si ha bisogno dicose false evidentemente non si ha molto dasu quello che è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giangi_ilBoomer : RT @Giangi_ilBoomer: La #Meloni al #Senato torna a parlare di #Cutro: 'Mi accusano ma non ci sono prove'. 'Ho la coscienza a posto'. 'Sono… - JaboTesti : Meloni alla Camera: 'Sentite falsità, una calunnia dire che lasciamo morire bambini'. A Giò, magari, far morire i b… - thecoolmauri : RT @Satiraptus: La #Meloni al Senato torna a parlare di #Cutro: 'Mi accusano ma non ci sono prove'. 'Ho la coscienza a posto'. 'Sono una m… - _Arruffata : RT @Satiraptus: La #Meloni al Senato torna a parlare di #Cutro: 'Mi accusano ma non ci sono prove'. 'Ho la coscienza a posto'. 'Sono una m… - alecad80 : RT @Giangi_ilBoomer: La #Meloni al #Senato torna a parlare di #Cutro: 'Mi accusano ma non ci sono prove'. 'Ho la coscienza a posto'. 'Sono… -