L'altro giorno Giorgia ha perso la pazienza. Si è sfogata in privato. E ha fatto sapere all'esterno di essere contrariata. La misura per la premier era davvero colma.

Meloni sbotta contro le uscite di Rampelli & Co sulle coppie gay: "Così non va bene" Il Foglio

Lo sfogo della premier in chat dopo le dichiarazioni dei parlamentari di Fratelli d'Italia: "La cura delle parole è fondamentale, ormai siamo al governo". E continua il problema tv per il partito ...(Politica) Informativa della premier: maggioranza compatta sulla carta, ma sull’Ucraina si vedono crepe. E il tema migranti preoccupa. Il timore è che a Bruxelles l’Italia non ottenga niente. Telefona ...