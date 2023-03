Meloni replica alle opposizioni: lo sfida alla Camera – LIVE (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte. Dopo la sfida di qualche giorno fa con Elly Schlein, adesso si attende la replica con l’altro leader della “sinistra” benché pentastellata. Uno scontro nell’Aula dei deputati in occasione delle comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri del 23 e 24 marzo e che segue la stilettata rifilata ieri dalla premier a Conte dai banchi del Senato. A chi la criticava per le decisioni in merito all’invio delle armi all’Ucraina, Meloni non solo ha ricordato che il M5S per primo aumentò le spese militari italiane, ma ha fatto sapere che preferisce “dimettersi” piuttosto che presentarsi in Europa col cappello in mano come fece l’ex premier con Angela Merkel. Segui qui sotto la diretta delle comunicazioni alla Camera. Ore 9.30 Conte ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giorgiacontro Giuseppe Conte. Dopo ladi qualche giorno fa con Elly Schlein, adesso si attende lacon l’altro leader della “sinistra” benché pentastellata. Uno scontro nell’Aula dei deputati in occasione delle comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri del 23 e 24 marzo e che segue la stilettata rifilata ieri dpremier a Conte dai banchi del Senato. A chi la criticava per le decisioni in merito all’invio delle armi all’Ucraina,non solo ha ricordato che il M5S per primo aumentò le spese militari italiane, ma ha fatto sapere che preferisce “dimettersi” piuttosto che presentarsi in Europa col cappello in mano come fece l’ex premier con Angela Merkel. Segui qui sotto la diretta delle comunicazioni. Ore 9.30 Conte ...

