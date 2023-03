Meloni replica alle accuse sulla siccità | io non sono Mosé

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : La replica di Meloni è fuori dalla realtà: la riforma del Mes serve a renderlo prestatore di ultima istanza del Fon… - ultimora_pol : Maurizio #Landini, segretario generale della Cgil, replica a Giorgia #Meloni: 'Si sciolgano le forze che si richiam… - MasterblogBo : Camera dei Deputati, 22/03/2023 - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene dopo il dibattito in aula… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Consiglio europeo del 23 -24 marzo, l'intervento di replica del Presidente Me… - pasqualevatino : Sto seguendo la replica della Meloni sul can.48 alle interrogazioni parlamentari.devo dire che è di una categoria s… -

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaa proposito del Mes in sede dialla Camera dopo il dibattito in vista del Consiglio Ue. .Così la presidente del Consiglio Giorgiain sede dialla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. L'unico esponente della Lega presente in Aula è il ...Scambio polemico fra il deputato dei Verdi - Si, Angelo Bonelli, e la presidente del consiglio, Giorgia. Nella suaalla Camera,ha richiamato un passaggio dell'intervento di Bonelli: "Presumo che lei non voglia dire che in 5 mesi ho prosciugato l'Adige, nemmeno Mosè...io non sono ...

La replica di Meloni: "Preferisco dimettermi piuttosto che andare a prendere ordini in Europa" RaiNews

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito del Mes in sede di replica alla Camera dopo il dibattito in vista del Consiglio Ue. (ANSA).e si continua implicitamente a voler dire che il governo non avrebbe salvato queste persone perché non aveva la volontà di salvare queste persone", le parole di Meloni in replica alla Camera. / WebTv ...