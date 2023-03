Meloni | “L’Italia ha tutte le carte in regola per recitare in Europa un ruolo da protagonista”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Diretta dal Senato: la Presidente Meloni ancora ripete che l'Italia vuole la neutralità tecnologica nel regolamento… - dottorbarbieri : ?????????? MELONI: FALSO CHE INVIO ARMI SOTTRAGGA RISORSE 'Considero puerile la propaganda di chi sostiene che l'Italia… - fattoquotidiano : #Meloni sostiene che sia “puerile propaganda raccontare che l’Italia sta spendendo soldi per mandare armi in… - Europeo91785337 : RT @erretti42: La Meloni è francamente inascoltabile: l’equazione tale per cui non si può criticare il Governo perchè si danneggia l’Italia… - nieddupasqui : RT @luigivanti: Posso dirlo? Il Pd e la Sinistra hanno governato l'Italia per 10 degli ultimi 11 anni. Oggi si svegliano con l'emergenza ac… -

...sulle future prenotazioni per le festività pasquali e per'... "Siamo fortunati, c'è voglia dinel mondo", ha sottolineato, e "... Il governo a guida, ha però assicurato il ministro, "crede ......continuo a segnalare sommessamente che non è una soluzione per'...a segnalare sommessamente che non è una soluzione per. ... ha detto ancora. Per quanto riguarda il tema della mobilità, ...... facendo decidere agli scafisti chi poteva entrare in questo Paese, formula che non condivido", ha detto. 'vuole avviare una cooperazione non predatoria in Africa. La presenza di ...