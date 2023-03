Meloni, in Aula molte falsità, niente da dire sulle cose vere... (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Risponderò prevalentemente alle cose che non condivido cercando di guadagnare tempo perché siamo impegnati al Quirinale sempre in vista del Consiglio Europeo, ma sono molte le questioni che non ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Risponderò prevalentemente alleche non condivido cercando di guadagnare tempo perché siamo impegnati al Quirinale sempre in vista del Consiglio Europeo, ma sonole questioni che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????????? MELONI: FALSO CHE INVIO ARMI SOTTRAGGA RISORSE 'Considero puerile la propaganda di chi sostiene che l'Italia… - NicolaPorro : ?? #Meloni e l'affondo su #Conte in Aula. 'Prendo ordini? Non farò mai come lui con #Merkel '. E scoppia la bagarre… - TeresaBellanova : Le dichiarazioni di #Frontex su #Cutro mettono in luce le gravi responsabilità del governo sull'accaduto. Di fronte… - robreg1 : RT @DantiNicola: Nessun ministro accanto alla Presidente del Consiglio, un solo intervento in aula. Oggi alla Camera, come ieri in Senato,… - OvileItalia : RT @DavideR46325615: Alessandra Maiorino smaschera una sempre più imbarazzante Giorgia Meloni in aula al Senato. Continuano i cambi di posi… -