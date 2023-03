Meloni e la battuta a Bonelli: “Non ho prosciugato io Adige, non sono Mosè” – Video (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Lei non può dire che in cinque mesi ho prosciugato l’Adige, neanche Mosè. Non l’ho prosciugato io l’Adige, perché non sono Mosè…”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni replicando al leader di Avs, Angelo Bonelli, sul nodo della siccità, durante la replica a Montecitorio sulle comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo. “Lei continua a ridere, non c’è problema, è una questione di stile”, l’affondo di Bonelli in Aula nei confronti di Giorgia Meloni. La premier stava ascoltando l’intervento del leader dei Verdi nel dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo, quando Bonelli ha preso in mano due sassi e li ha mostrati a tutta l’Aula. “Li ho presi a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Lei non può dire che in cinque mesi hol’, neanche. Non l’hoio l’, perché non…”. Lo ha detto il premier Giorgiareplicando al leader di Avs, Angelo, sul nodo della siccità, durante la replica a Montecitorio sulle comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo. “Lei continua a ridere, non c’è problema, è una questione di stile”, l’affondo diin Aula nei confronti di Giorgia. La premier stava ascoltando l’intervento del leader dei Verdi nel dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo, quandoha preso in mano due sassi e li ha mostrati a tutta l’Aula. “Li ho presi a ...

