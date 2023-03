Meloni, colpo di scena: chi si presenta alla Camera. E a sinistra rosicano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giorgia Meloni siede al suo posto, al centro dei banchi del Governo, nell'aula della Camera nel corso del dibattito sulle comunicazioni della presidente del Consiglio sul prossimo Consiglio europeo. Al suo fianco il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il titolare degli Affari europei Raffaele Fitto. Spicca però l'assenza dei ministri della Lega, anche quando parla il deputato del Carroccio, Stefano Candiani. L'aula, in ogni caso, non registra il tutto esaurito: diversi gli scranni vuoti, eccezion fatta per file di FdI. La circostanza basata all'opposizione per gridare al governo "diviso". Inizia Carlo Calenda. "La Lega assente dai banchi del Governo. L'intervento di ieri in Senato del capogruppo contro la linea della Meloni sull'Ucraina. Questo esecutivo è già in crisi. Per le ragioni sbagliate", scrive su ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giorgiasiede al suo posto, al centro dei banchi del Governo, nell'aula dellanel corso del dibattito sulle comunicazioni della presidente del Consiglio sul prossimo Consiglio europeo. Al suo fianco il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il titolare degli Affari europei Raffaele Fitto. Spicca però l'assenza dei ministri della Lega, anche quando parla il deputato del Carroccio, Stefano Candiani. L'aula, in ogni caso, non registra il tutto esaurito: diversi gli scranni vuoti, eccezion fatta per file di FdI. La circostanza basata all'opposizione per gridare al governo "diviso". Inizia Carlo Calenda. "La Lega assente dai banchi del Governo. L'intervento di ieri in Senato del capogruppo contro la linea dellasull'Ucraina. Questo esecutivo è già in crisi. Per le ragioni sbagliate", scrive su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Meloni, colpo di scena: chi si presenta alla #Camera. Sinistra in tilt #22marzo #iltempoquotidiano #ucraina #lega… - Giacomo16887166 : RT @MCMXLVIII8: Meloni vi ho votato ma sta storia dell’Ucraina non me la racconti giusta Togli pane agli italiani per dare armi a un ladro… - AlGabriella : RT @FabioInnocent10: In Friuli sostenendo la lista Liberi, in un colpo solo punirete politicamente: 1) Meloni; 2) Fedriga; 3) Partiti del c… - EmyRoyaleagle : RT @FabioInnocent10: In Friuli sostenendo la lista Liberi, in un colpo solo punirete politicamente: 1) Meloni; 2) Fedriga; 3) Partiti del c… - SemperAdamantes : RT @FabioInnocent10: In Friuli sostenendo la lista Liberi, in un colpo solo punirete politicamente: 1) Meloni; 2) Fedriga; 3) Partiti del c… -