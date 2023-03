Meloni alla Camera su Ucraina: “Stop a propaganda di pace sulla pelle di una nazione sovrana” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella sua informativa alla Camera dei Deputati, in vista del Consiglio Europeo di Bruxelles che prenderà il via domani, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato anche di Ucraina. Lasciato come argomento conclusivo del dibattito a Montecitorio (dopo il “contestato” Mes e la riforma Ue del Patto di Stabilità, che però non saranno temi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella sua informativadei Deputati, in vista del Consiglio Europeo di Bruxelles che prenderà il via domani, il presidente del Consiglio Giorgiaha parlato anche di. Lasciato come argomento conclusivo del dibattito a Montecitorio (dopo il “contestato” Mes e la riforma Ue del Patto di Stabilità, che però non saranno temi ... TAG24.

