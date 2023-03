Meloni alla Camera, su Cutro: "Falsità. Più salvataggi di altri". Sul Superbonus: "Ha arricchitto le banche" (Di mercoledì 22 marzo 2023) " Ho sentito una grande quantità di cose false, la considero una buona notizia, perché quando si ha bisogno di dire cose non vere non si ha molto da dire su quello che è vero". A dirlo, dopo gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) " Ho sentito una grande quantità di cose false, la considero una buona notizia, perché quando si ha bisogno di dire cose non vere non si ha molto da dire su quello che è vero". A dirlo, dopo gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, Conte contro i cori alla premier Meloni e al governo del corteo degli esodati del superbonus: 'Sono qui per r… - iacopo_melio : Sgarbi: “Quelle del 2000 tutte tr**e. Tu sarai del ‘99…” La figlia: “2000...” Sgarbi: “Del 2000??” Signore e signo… - DantiNicola : Nessun ministro accanto alla Presidente del Consiglio, un solo intervento in aula. Oggi alla Camera, come ieri in S… - Massimo94238231 : RT @NicolaPorro: ?? LIVE ?? #Bonelli mostra i sassi: 'Sa dove li ho presi?', #Meloni ribatte: 'Non sono mica #Mosè'. Ed è caos in aula?? https… - cris_withnoh : RT @Ferula18: 'Sono una madre' urla con pathos Meloni difendendo la tesi che non ci sono prove sulle sue colpe riguardo alla tragedia di Cu… -