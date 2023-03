Meloni alla Camera, scontro con Bonelli sul tema siccità: la premier risponde con una risata alla provocazione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (Di mercoledì 22 marzo 2023) Meloni alla Camera è intervenuta in occasione del dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Tra i dibattiti si è registrata una forte polemica con il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli sul tema della siccità. Inspiegabile la reazione della premier. Meloni alla Camera, scontro con Bonelli sul tema siccità Giorgia Meloni si è presentata alla Camera in occasione del dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023)è intervenuta in occasione del dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Tra i dibattiti si è registrata una forte polemica con ildiAngelosuldella. Inspiegabile la reazione dellaconsulGiorgiasi è presentatain occasione del dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Roma, Conte contro i cori alla premier Meloni e al governo del corteo degli esodati del superbonus: 'Sono qui per r… - DantiNicola : Nessun ministro accanto alla Presidente del Consiglio, un solo intervento in aula. Oggi alla Camera, come ieri in S… - fattoquotidiano : Bonelli (Verdi) mostra a Meloni i sassi presi dal letto del fiume Adige e lei si mette a ridere: scoppia la bagarre… - FulviaFrongia : RT @doluccia16: Ha ammesso lui stesso di aver preso psicofarmaci. Ora vuole mettere paura alla Meloni ed a Piantedosi. Chi gli va dietro… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Dopo il passaggio in Senato di ieri, la premier Giorgia Meloni oggi a Montecitorio per il dibattito sulle comunicazioni del… -