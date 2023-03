Meloni alla Camera per l'informativa, i ministri della Lega assenti dai banchi di governo (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'appuntamento è alle 9,30 alla Camera. Giorgia Meloni ha depositato la sua informativa in vista del Consiglio europeo che si tiene da domani a Bruxelles e ascolta la discussione tra i banchi di Montecitorio prima di intervenire per la replica. assenti tra i banchi del governo in aula i ministri leghisti: un segnale probabilmente Legato al dossier nomine. I temi oggetto dell'informativa, come già anticipato ieri nell'intervento della premier in Senato, sono le politiche migratorie dopo i fatti di Cutro, il sostegno militare all'Ucraina e la revisione del patto di stabilità. Il governo spera di ottenere aiuti concreti per fermare le partenze dai paesi africani e, per ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'appuntamento è alle 9,30. Giorgiaha depositato la suain vista del Consiglio europeo che si tiene da domani a Bruxelles e ascolta la discussione tra idi Montecitorio prima di intervenire per la replica.tra idelin aula ileghisti: un segnale probabilmenteto al dossier nomine. I temi oggetto dell', come già anticipato ieri nell'interventopremier in Senato, sono le politiche migratorie dopo i fatti di Cutro, il sostegno militare all'Ucraina e la revisione del patto di stabilità. Ilspera di ottenere aiuti concreti per fermare le partenze dai paesi africani e, per ...

