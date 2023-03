Meloni alla Camera per le comunicazioni sul Consiglio europeo, assenti i ministri della Lega (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giorgia Meloni siede al suo posto, al centro dei banchi del Governo, mentre nell’aula della Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo. Al suo fianco il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il titolare degli Affari europei Raffaele Fitto. assenti invece i ministri della Lega, nonostante in Aula parli anche un deputato del Carroccio, Stefano Candiani. Diversi gli scranni vuoti nell’emiciclo, a eccezione per le file di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giorgiasiede al suo posto, al centro dei banchi del Governo, mentre nell’aulaè in corso il dibattito sullepresidente delin vista del prossimo. Al suo fianco il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il titolare degli Affari europei Raffaele Fitto.invece i, nonostante in Aula parli anche un deputato del Carroccio, Stefano Candiani. Diversi gli scranni vuoti nell’emiciclo, a eccezione per le file di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

