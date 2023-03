Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo Spiccano le assenze della Lega al suo fianco

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ieri il discusso intervento del capogruppo Massimiliano Romeo in Senato. +Europa: "Non basta dire, ma poi votano. Queste ambiguità minano il nostro paese". Terzo Polo: "Va in scena l'ammutinamento leghista sull'Ucraina"