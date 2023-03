Meghan Markle, che sarebbe arrabbiata con Harry: «Per colpa del tuo libro siamo stati esclusi da Hollywood» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le tensioni con la royal family hanno fatto crollare il gradimento dei Sussex, non sono nel Regno Unito, ma anche a Hollywood. Una cosa che l'ex attrice non riuscirebbe a mandare giù: quelli che considerava amici la evitano e nessuno la invita agli eventi che contano Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le tensioni con la royal family hanno fatto crollare il gradimento dei Sussex, non sono nel Regno Unito, ma anche a. Una cosa che l'ex attrice non riuscirebbe a mandare giù: quelli che considerava amici la evitano e nessuno la invita agli eventi che contano

