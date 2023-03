Maxi truffa sui bonus edilizi | sequestro da 1 | 7mld E' il più alto di sempre

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Crediti d'imposta fittizi, per circa 1,7 miliardi di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Avellino ...

Nellainchiesta della procura di Avellino sullasui bonus edilizi, coinvolte persone fisiche senza fissa dimora, decedute e con precedenti penali. L'organizzazione nel corso degli ultimi mesi e ...

Un'indagine su una maxi truffa messa a segno con i bonus per l'edilizia, principalmente "Ecobonus" e "Bonus Facciate", ha portato al sequestro di crediti d'imposta fittizi per circa 1,7 miliardi di ...