Maxi truffa sui bonus edilizi | sequestrati crediti per 1 | 7 miliardi di euro

(Di mercoledì 22 marzo 2023)di imposta fittisi, per circa 1,7di. Questa la cifra sequestrata dalla Guardia di Finanza di Avellino e Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Avellino, riguardante unacon l’Ecoe iFacciate. Perquisizioni sono in corso nelle province di Napoli, Salerno, Milano, Avellino, Lodi, Torino, Pisa, Modena L'articolo proviene da Inews24.it.

Ecobonus e bonus facciate,: sequestrati crediti per 2 miliardi. Istanze arrivate da clochard o morti, anche per comuni inesistenti 22 Marzo 2023 Il nodo dei crediti Si va verso un rinvio ...E' coinvolta anche Ferrara nellasui bonus edilizi da 1,7 miliardi di euro scoperta grazie a un'indagine della Finanza di Avellino e Napoli. Gli indagati per associazione a delinquere finalizzata allaaggravata ai ...La procura di Avellino sta coordinando un'indagine riguardante unamessa a segno con i bonus per l'edilizia, in particolare l'ecobonus e il bonus facciate, disposti dal governo.

Crediti d'imposta fittizi, per circa 1,7 miliardi di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Avellino