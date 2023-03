Maxi truffa sui bonus edilizi | sequestrati crediti per 1 | 7 miliardi di euro

(Di mercoledì 22 marzo 2023)di imposta fittisi, per circa 1,7di. Questa la cifra sequestrata dalla Guardia di Finanza di Avellino e Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Avellino, riguardante unacon l’Ecoe iFacciate. Perquisizioni sono in corso nelle province di Napoli, Salerno, Milano, Avellino, Lodi, Torino, Pisa, Modena L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VENETO – Scoperta maxi truffa del ‘guadagna veloce’ ai danni di c - PantheonVerona : L'azienda aveva sede a Verona ma operava online. #veronanetwork - Fantast27655985 : RT @tempoweb: Maxi-truffe sui #bonus edilizi: immobili inesistenti e tre miliardi di crediti fiscali falsi #superbonus #m5s #23marzo #iltem… - LuigiGiliberti2 : Riepilogando. Agenzia delle entrate che non fa scontrini, il capo della comunicazione: 'Fatto increscioso, interve… - globalistIT : -

... oltre che per il modo in cui venivano reperiti gli investimenti e reclutati gli investitori/consumatori, ha evidenziato una vera e propriaa danno di questi ultimi, i quali non hanno ricevuto ...Unadunque, che secondo l'accusa, aveva aggirato un centinaio di risparmiatori in tutta Italia, con la falsa promessa di un investimento finanziario sicuro e dagli elevati ritorni ...Frodavano il fisco a Oristano, un giro di soldi che supera i 200 milioni di euro e quasi 40 di evasione Iva: la Guardia di Finanza ha scoperto lae denunciato 19 persone. Il gruppo aveva creato aziende inesistenti per emettere nei loro confronti fatture elettroniche accentrando su di esse il debito Iva. Le aziende, gestite da cinesi in ...

Maxi truffa sui bonus edilizi: 21 indagati, sequestrati 1,7 miliardi TGCOM

Quest’ultimo è indagato, insieme ad altri tre sodali, per le ipotesi delittuose, in concorso, di truffa in danno dei consumatori ed evasione fiscale. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni ...di truffa in danno dei consumatori ed evasione fiscale. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni a Roma, Verona e nelle province di Roma, Verona e Savona, nei confronti dei 4 indagati e delle ...