Maxi truffa bonus edilizio | sequestrati crediti d' imposta per 1 | 7 miliardi | istanze da clochard e defunti

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ventuno persone indagate, richieste per immobili e comuni inesistenti. È il sequestro più alto realizzato finora dalla Guardia di Finanza. Renzi: "in truffe grazie a Conte"

Mentre il governo sta ancora valutando le modifiche da apportare al decreto Superbonus, è stata scoperta unasui crediti d'imposta fittizi, per circa 1,7 miliardi di euro . Si tratta del sequestro di finti crediti più alto mai realizzato finora. Ad operare la Guardia di Finanza di Avellino e di ...Crediti d'imposta fittizi per circa 1,7 miliardi di euro sequestrati dall a Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell'ambito di un'indagine riguardante unamessa a segno con i bonus edilizi, principalmente e "Ecobonus" e "Bonus Facciate" . Si tratta del sequestro di crediti d'imposta più alto di sempre. In corso perquisizioni nelle province ...Ecobonus e bonus facciate,: sequestrati crediti per 2 miliardi. Istanze arrivate da clochard o morti, anche per comuni inesistenti 22 Marzo 2023 Il nodo dei crediti Si va verso un rinvio ...

Crediti d’imposta fittizi per circa 1,7 miliardi di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell’ambito di un’indagine riguardante una maxi truffa messa a segno con i bonus ...AVELLINO – Crediti d’imposta fittizi, per circa 1,7 miliardi di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di ...