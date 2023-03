Maxi operazione contro la Xylella, innesti in 100 ulivi monumentali (Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - È scattato il Maxi intervento di salvataggio degli ulivi secolari attaccati dal batterio della Xylella con l'innesto delle prime 100 piante nell'area infetta a Brindisi, dove la Piana degli ulivi monumentali ha già perso 1/3 delle piante di inestimabile valore. L'operazione di rinascita è partita a Carovigno nel primo giorno di primavera, nel decennale dell'arrivo del batterio killer in Italia, grazie a un progetto promosso da IKEA Italia con Unaprol, Coldiretti, AzzeroCO2 nell'ambito della Campagna nazionale Mosaico Verde e a cui hanno partecipato Cnr e Legambiente Puglia. Un impegno concreto che cade nella Giornata internazionale delle Foreste istituita dall'ONU per accrescere la consapevolezza del valore inestimabile di tutti i tipi di piante minacciate da incendi, siccità e ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - È scattato ilintervento di salvataggio deglisecolari attaccati dal batterio dellacon l'innesto delle prime 100 piante nell'area infetta a Brindisi, dove la Piana degliha già perso 1/3 delle piante di inestimabile valore. L'di rinascita è partita a Carovigno nel primo giorno di primavera, nel decennale dell'arrivo del batterio killer in Italia, grazie a un progetto promosso da IKEA Italia con Unaprol, Coldiretti, AzzeroCO2 nell'ambito della Campagna nazionale Mosaico Verde e a cui hanno partecipato Cnr e Legambiente Puglia. Un impegno concreto che cade nella Giornata internazionale delle Foreste istituita dall'ONU per accrescere la consapevolezza del valore inestimabile di tutti i tipi di piante minacciate da incendi, siccità e ...

