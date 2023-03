Mauro Coruzzi in ospedale: il messaggio di Roberto Alessi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo l'ictus ischemico che l'ha colpito, come sta Mauro Coruzzi? Il direttore di Novella 2000 scrive all'amico e ci aggiorna sulle sue condizioni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo l'ictus ischemico che l'ha colpito, come sta? Il direttore di Novella 2000 scrive all'amico e ci aggiorna sulle sue condizioni L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Mauro #Coruzzi, in arte #Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccor… - Agenzia_Ansa : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Le condizioni sono stabili e sono… - fanpage : Mauro Coruzzi, in arte #Platinette, è stato colpito da un ictus lo scorso 14 marzo. A rendere nota la notizia è il… - Pamelitanaa : RT @Giornaleditalia: Vaccino Covid, Mauro Coruzzi (Platinette): 'Ci ho messo cinque minuti a fare la quarta dose' - hiboss_hiboss : RT @Giampy_pe: Fatevi la quarta dose... si si mo me lo segno Quarta dose, l’indegno spot pubblicitario del signor Mauro Coruzzi detto Plati… -